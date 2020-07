Lance Livre 30-07-2020

Gian Lopes

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), realiza vistoria em obras do município. Vez ou outra tem encontrado personagens da cidade, que há muito tempo estão em Poá.

Reforma do túnel

No sábado, dia 25 de julho, Gian acompanhou os trabalhos de reforma do túnel da região central - entre a Praça do Relógio e a Estação de trem de Poá.

Paulinho Sapateiro

Durante a vistoria ele encontrou o amigo Paulinho Sapateiro e aproveitou para mostrar como estão ficando as obras.

Guardas Municipais

As Guardas Civis Municipais (GCMs) das cidades da região têm exercido papel importante no reforço da Segurança Pública.

Polícia municipal

Passaram a exercer papel de “polícia municipal”. Aliás é essa nomenclatura que vem sendo discutida no Congresso Nacional dando mais autoridade às Guardas Municipais.

Câmeras

Em Suzano, as câmeras de monitoramento do Centro de Segurança Integrada (CSI) contribuem de forma direta com o trabalho da GCM.

Duas ocorrências

Nesta semana, o sistema de monitoramento da Prefeitura de Suzano foi fundamental para o atendimento a duas ocorrências nos últimos dias, uma de furto e outra de roubo.

Prisão

Ambas culminaram na prisão dos acusados e na recuperação dos objetos levados.

OAB-SP

No oitavo debate promovido pela Câmara dos Deputados sobre o Projeto Fake News , o presidente da Comissão Especial de Direito Digital da Ordem do Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo, Spencer Sydow, sugeriu incluir no texto a tipificação do crime de utilizar-se, em período eleitoral, de meios de comunicação de massa para divulgar informações distorcidas ou forjadas para obter vantagens no pleito.

Projeto

O projeto aprovado pelo Senado, que agora está em análise na Câmara, não inclui novos tipos penais na legislação brasileira. Para Sydow, não basta coibir a conduta ativa de disseminar notícias falsas, mas é preciso punir outras formas de desinformação, de forma genérica.