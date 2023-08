LANCE LIVRE 30-07-2023

Treino on-line

para as eleições

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) abriu uma página no Instagram denominada de “Eu Eleito com Rodrigo Gambale” com treinamento online do passo a passo para uma “Campanha Vitoriosa nas eleições de 2024”.



Estratégia política

Na página, o deputado traz dicas sobre estratégia política.



Boa oratória

Em um dos vídeos, o deputado Rodrigo Gambale explica a importância de uma boa oratória para disputar as eleições, como funciona o financiamento de campanha eleitoral, entre outros assuntos.



e-Título

O e-Título, aplicativo móvel criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para obtenção da via digital do título de eleitor e outros serviços, está entre os 15 projetos selecionados pelo Prêmio IBGP 10 anos, que reconhece as iniciativas mais inovadoras do serviço público.



Inovação pública

Selecionado na categoria “Inovação pública com foco no cidadão”, o aplicativo será apresentado no 1º Congresso IBGP de Inovação Pública, que ocorre no dia 2 de agosto, em Brasília (DF). No evento, será divulgada a ordem de classificação dos projetos nas cinco categorias existentes.



Seleção

A seleção será baseada nos seguintes critérios: benefício para o cidadão; características inovadoras; maturidade do projeto; facilidade de replicação em outros órgãos; e custo de desenvolvimento.



Acesso rápido

e fácil

Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/TSE), o e-Título permite o acesso rápido, fácil e confiável às informações do eleitor na Justiça Eleitoral, diretamente do dispositivo móvel.