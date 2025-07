LANCE LIVRE 30-07-2025

Fazendo contas

Os prefeitos das cidades do Alto Tietê praticamente incumbiram seus secretários de finanças e da área econômica de fazer contas. O uso da calculadora será necessário por conta na queda da arrecadação. “É geral”, disse um secretário da área, à Coluna Lance-Livre.



Economizar é a lei

Ele disse que a determinação é a seguinte: economizar tudo, desde café até compras de outros produtos para manter o orçamento em dia.



Quando vai destravar?

Começa a trazer uma certa irritação, em Suzano, o fato de as obras da nova Delegacia de Polícia ainda não terem saído do papel. Até agora só o projeto se mantém. É preciso destravar.



Informação mais recente

A última informação que se tem sobre a possibilidade da obra sair do papel foi dada pelo Diário de Suzano no semestre passado.



Idas e vindas

Após ‘idas e vindas’, o governo estadual confirmou, na ocasião, a obra da nova Delegacia Central de Suzano na Rua General Francisco Glicério. O projeto para reforma estava em fase de adequação com a Lei de Licitações e Contratos.



Nova previsão

Agora possui nova previsão de conclusão com prazo estimado de 12 meses, que pode ser estendido caso necessário. O investimento total ultrapassa R$ 6 milhões.



Estrutura

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o projeto tem como objetivo melhorar a estrutura de atendimento à população e fortalecer a segurança na região.