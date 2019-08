Lance Livre 30-08-2019

Convocação

de secretários

A Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos aprovou a convocação dos secretários de Governo (Lucas Pimenta Bertagnolli), de Fazenda (Silvana Francinete da Silva) e o de Serviços Urbanos (Neudir Ferreira da Rocha).

Requerimento

O requerimento é de autoria do vereador Renato Ramos de Souza (Cidadania), o Renatinho Se Ligue. Os convocados vão falar sobre a última operação tapa-buraco na cidade.

Titular da pasta

O titular da pasta de Serviços Urbanos deve esclarecer dúvidas sobre os relatórios do fechamento tapa-buraco nas principais vias públicas locais, o cronograma de trabalho da citada secretaria e os valores pagos para a empresa contratada para executar os serviços.

Contrato assinado

O contrato assinado por 120 dias, em maio deste ano custou aos cofres R$1,5 milhão.

Marcos Damasio

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) destinou R$ 400 mil em emendas parlamentares para a cidade de Poá investir em Saúde e Infraestrutura.

R$ 200 mil

São R$ 200 mil para o custeio de despesas na área da Saúde, cuja autorização para liberação do valor já foi assinada pelo secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira; além de outros R$ 200 mil que serão utilizados no recapeamento da Rua Paraibuna, no bairro Vila Santa Maria.

Placas de

informações

Os deputados estaduais aprovaram medida que obriga as empresas de ônibus intermunicipais a fixarem placas com informações sobre os direitos dos passageiros em casos de transbordo. De autoria do deputado Sebastião Santos (Republicanos), o Projeto de Lei 683/2016 quer evitar irregularidades por parte das empresas. As placas deverão ser fixadas em lugares visíveis nos ônibus e aqueles que descumprirem poderão ser multados.

Justificativa

O deputado justifica que com o projeto os passageiros poderão ter conhecimento de seus direitos, evitando que eles sejam descumpridos pelas empresas de ônibus. "Muitos passageiros de ônibus acabam optando por pagar um veículo de transporte com maior comodidade”, afirmou.