LANCE LIVRE 30-08-2023

Baep em Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) confirmou nas redes sociais a informação dada em entrevista ao Diário de Suzano ao vivo e também à jornalista Marilei Schiavi da Rádio Metropolitana esta semana: vai pedir o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) para Suzano.



Solicitação

A solicitação será feita ao Governo do Estado (O DS traz reportagem sobre o assunto na Página 3).



Avanço

“Será um importante avanço para a região, já que o Baep será uma espécie de Rota para o Alto Tietê”, disse o prefeito.



'Baile da Advocacia' da OAB

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promove neste mês de setembro o “Baile da Advocacia”. A festa deverá ocorrer no próximo dia 15 (sexta-feira), a partir das 22 horas, no tradicional Monte Castelo Eventos (Rua João Francisco de Oliveira, 330- Jardim Sampaio Vidal, Mauá).



Interessados

Os interessados ainda podem adquirir os convites até o dia 6 de setembro (quarta-feira) por meio do telefone (11) 4748-7457, pelo contato WhatsApp (11) 9.7235-9665 ou ainda pelo e-mail suzano@oabsp.org.br, sujeito à disponibilidade.



Atividade

A atividade promovida pela Comissão de Eventos da OAB Suzano visa um momento de festividade e celebração da advocacia, reunindo profissionais do município e das cidades vizinhas, bem como demais convidados. O evento será aberto à sociedade, mediante a aquisição dos convites limitados disponibilizados na subseção.



Tradicional

De acordo com o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, a festividade já é tradicional e faz parte do calendário de ações da subseção. "Anualmente promovemos momentos de lazer e descontração, sendo o Baile da Advocacia uma atividade muito aguardada e que neste ano foi especialmente planejada pela Comissão de Eventos, presidida pela advogada Cintia Duarte, com apoio integral da diretoria. Esta será uma noite mágica, um convite irrecusável", reforçou.