LANCE LIVRE 30-08-2025

‘OAB Presente e em Ação’

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promove neste domingo (31) o lançamento do projeto “OAB Presente e em Ação”, uma iniciativa social que busca aproximar ainda mais a advocacia da população, garantindo acesso à informação, orientações jurídicas e incentivo à cidadania.



Primeira edição

A primeira edição será realizada na Igreja Visão do Reino de Cristo (Rua Nadalete Calone Santa Sofia, nº 121 - Jardim Dora), das 9 às 12 horas.



Informativo

Além da apresentação do projeto, a subseção lançará também um informativo físico e digital, desenvolvido pela Comissão de Valorização da Advocacia, que reunirá conteúdos de interesse tanto para advogados quanto para munícipes, ampliando o conhecimento sobre direitos e fortalecendo a presença institucional da OAB junto à sociedade. A ação será conduzida em conjunto com diferentes comissões temáticas, reforçando o caráter plural e participativo da subseção.

Saulo Souza no jogo de futebol

A abertura do 67º Congresso Estadual de Municípios de São Paulo (CEM-SP), promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM), contou com um momento especial de integração: uma partida de futebol amistosa realizada na Arena Pacaembu, reunindo autoridades políticas e personalidades do esporte. Entre os participantes esteve o prefeito de Poá, Saulo Souza, que jogou ao lado do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do ex-jogador Cafu, e levou o nome da cidade para o evento que celebrou a união, o diálogo e o espírito de colaboração entre os municípios paulistas.





Amistoso

Mais do que uma atividade de lazer, o amistoso simbolizou a parceria entre as cidades, promovendo o fortalecimento do diálogo e a aproximação entre prefeitos e o governo estadual, segundo a Prefeitura de Poá. A partida também marcou um momento de descontração entre autoridades de todo o Estado.