Lance Livre 30-09-2020

Bens

Chamou atenção nos bastidores políticos a reportagem do DS sobre a soma dos bens dos candidatos a prefeito de Suzano. O valor chega a R$ 4,1 milhões. As informações são da Justiça Eleitoral.

Troféu Bola

de Ouro

O Troféu Bola de Ouro, dedicado a homenagear jogadores do futebol amador de Suzano, agora é lei e será realizado anualmente na segunda quinzena de junho.

Objetivo

A legislação tem o objetivo de homenagear os melhores jogadores do futebol amador nas categorias: Melhor Goleiro, Melhor Zagueiro, Melhor Zagueiro Central, Melhor Lateral Direito, Melhor Lateral Esquerdo, Melhor Volante, Melhor Meia Direita, Melhor Meia Esquerda, Melhor Ponta Direita, Melhor Ponta Esquerda, Melhor Centroavante e Melhor Técnico.

#EuVotoSemFake

A nova campanha do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a desinformação, “#EuVotoSemFake”, espera falar diretamente com o eleitor.

Iniciativa

A iniciativa busca conscientizar os eleitores sobre o papel que eles têm na divulgação de informações verdadeiras durante as Eleições Municipais 2020 e sobre como podem se juntar à Justiça Eleitoral no combate à desinformação.

Recomendações

As principais recomendações da campanha aos eleitores são: sigam os canais oficiais do TSE e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de seu Estado; e baixem os aplicativos do TSE, como o e-Título – a versão digital do título de eleitor –, o Mesário – usado para treinar e auxiliar os mesários antes e durante as eleições – e o Pardal – criado para receber denúncias da sociedade sobre irregularidades em campanhas eleitorais.

Mesários

O TSE orienta os mesários que vão trabalhar nas eleições a realizarem o treinamento preparatório pelo aplicativo. Por meio do app Mesário, o colaborador terá todas as informações sobre o funcionamento da eleição, antes e durante a votação. A ideia de utilizar um aplicativo exclusivamente para ministrar aulas aos mesários ocorreu como medida de segurança sanitária, em virtude da pandemia do novo coronavírus.