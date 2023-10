LANCE LIVRE 30-09-2023

20 anos do Colégio Diocesano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), prestigiou na manhã desta sexta-feira (29) a Missa de Ação de Graças dos 20 anos de fundação do Colégio Diocesano Paulo VI em Suzano.



Missa

A missa foi ministrada pelo bispo dom Pedro Luiz Stringhini e reuniu estudantes e funcionários do colégio.



Jogos da Advocacia Paulista

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) participou da primeira edição dos Jogos da Advocacia Paulista (JAP), realizada no final de semana do feriado da Independência (7) na cidade de Bebedouro (SP), e conquistou uma medalha de prata com o advogado Carlos Roberto Rodrigues, membro da advocacia suzanense que competiu em uma das provas de corrida de rua realizadas no dia 10 (domingo).



Evento

O evento organizado pela Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP) no município situado a 430 quilômetros de Suzano envolveu 15 diferentes modalidades, incluindo a corrida de rua, com três diferentes provas de diferentes distâncias, sendo estas de cinco, dez e 21 quilômetros.



Competição

A competição foi baseada em diferentes faixas etárias e, entre os esportistas entre 50 e 59 anos que fizeram o percurso médio, Rodrigues obteve a prata ao marcar um tempo de 1h13.



Presidente da Comissão

O presidente da Comissão de Esportes e Lazer da OAB Suzano, Caian Zambotto, ressaltou que a participação nesta primeira edição do JAP foi muito positiva. “Este resultado é muito valoroso para o doutor Carlos, sempre muito parceiro aqui na OAB Suzano, mas o principal motivo de alegria da nossa parte vem da oferta do lazer e da saúde à classe com um evento que teve como marca a integração”.