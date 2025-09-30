LANCE LIVRE 30-09-2025

Advogada representará Suzano
Suzano terá uma representante oficial na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres (CNPM), que ocorre entre segunda e quarta-feira desta semana (29/09 e 01/10) no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. A informação é da Secretaria de Comunicação Pública (Secop).
Patrícia Braga
A advogada Patrícia Braga, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), foi eleita no início do mês, durante a 5ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, para compor a delegação paulista no encontro nacional.
Conferência
A conferência, organizada pelo governo federal por meio do Ministério das Mulheres, terá como pauta central a construção de políticas públicas efetivas em defesa da igualdade de gênero, do fortalecimento da democracia e do enfrentamento à violência contra as mulheres. A programação prevê palestras, painéis, rodas de diálogo e plenárias com participação de ministras de Estado, lideranças sociais e representantes de conselhos de todo o Brasil.
Eixos
Entre os eixos temáticos que serão debatidos estão a democracia e participação das mulheres nos espaços de poder e decisão, a promoção da educação não sexista e da cultura para a igualdade, o enfrentamento a todas as formas de violência, além da saúde integral e do bem-estar da mulher.