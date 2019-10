Lance Livre 30-10-2019

Voluntários

e estagiários

A Câmara de Suzano vota hoje projeto de lei que estabelece a presença de estudantes voluntários e estagiários de Psicologia nas escolas do município. O autor da proposta é o vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei.

5º semestre

Caso aprovado, os estudantes de Psicologia, a partir do 5° semestre, poderão se voluntariar ou estagiar em escolas da rede pública de ensino em Suzano.

Famílias

Eles terão a função de atuar junto às famílias; corpo docente e discente; direção e equipe técnica, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento humano dos alunos, das relações entre professor e alunos e aumentar a qualidade e a eficiência do processo educacional, fazendo intervenções preventivas e recomendando atendimento clínico quando julgarem necessário.

TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a logomarca que vai compor as peças publicitárias da Justiça Eleitoral sobre as Eleições Municipais de 2020. Com a proposta de transmitir ao eleitor a força de sua escolha nas urnas, a mensagem principal da marca é #SeuVotoTemPoder, reforçando a importância da participação popular no processo eleitoral.

Um ano

O logo, lançado a pouco menos de um ano do próximo pleito, é formado por diversas caixas de diálogos sobrepostas que remetem à pluralidade de ideias e ao conceito de que todos podem chegar a uma convergência por meio da conversa e da troca de informações.

Assessora-chefe

A assessora-chefe de Comunicação (Ascom) do TSE, Ana Cristina Rosa, que participou do processo de desenvolvimento da marca, explica que as caixas de diálogo, cada uma de uma cor, também fazem referência à diversidade da sociedade brasileira, que, durante as eleições, expressa sua vontade por meio do voto.

Conceito visual

“Todo o conceito visual da logo é focado na importância do diálogo para a democracia e na pluralidade da sociedade brasileira. Para marcar essa multiplicidade de ideias e de pessoas, inovamos nas cores tradicionalmente usadas, com uma proposta mais moderna e arrojada, para chamar a atenção do eleitor”, esclareceu Ana Cristina.