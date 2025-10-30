LANCE LIVRE 30-10-2025

Eleitores

A cada dois anos, cresce o número de brasileiros que vai às urnas escolher aqueles que os representarão nos Poderes Executivo e Legislativo. Acompanhando esse cenário, a Justiça Eleitoral registrou um relevante aumento na participação das pessoas com deficiência nas urnas.



2024

Somente nas Eleições Municipais de 2024, dos mais de 155,9 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar, 1,4 milhão declarou ter algum tipo de deficiência. Isso quer dizer que, em oito anos, o eleitorado PCD mais do que dobrou no Brasil – em 2016 eram 598,1 mil.



Apoio logístico

Para prestar apoio logístico nos locais de votação, a Resolução TSE nº 23.736/2024 prevê a função de coordenador de acessibilidade. Cabe a eles verificar se os locais de votação estão em condições adequadas para receber o eleitor com deficiência, adotar as medidas necessárias para aperfeiçoar o acesso às seções eleitorais e, ainda, orientar e atender as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida com respeito e cordialidade.



45.354

Em todo o Brasil, 45.354 coordenadores de acessibilidade receberam treinamento para prestar orientações às pessoas com deficiência nos dias de eleição em 2024.



Atividades práticas

Entre as atividades práticas, os coordenadores de acessibilidade puderam vivenciar situações reais do cotidiano, como o uso de cadeira de rodas, a simulação da locomoção com bengalas e olhos vendados e a utilização correta do piso tátil em alto-relevo, para garantir um deslocamento seguro. Eles também receberam orientações sobre como identificar e remover obstáculos, além de planejar rotas alternativas que assegurem ao eleitor com deficiência o acesso tranquilo até a seção eleitoral.