Lance Livre 30-11-2017

IPTU

A administração do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) ainda se esforça para tentar explicar e justificar à população o reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) médio de 21%.

Corrente do IPTU

A Coluna Lance Livre foi informada ontem que, durante esta semana, colaboradores e alguns funcionários da Prefeitura começaram a espalhar uma espécie de ‘corrente’ do IPTU.

Mensagem

com explicações

Na mensagem há explicações sobre o aumento. De repente o assunto que estava “quase adormecido” voltou à tona.

Aprovação

Na mensagem, assinada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, ele que diz o aumento do IPTU que estava aprovado desde a última gestão era em torno de 162%. Mas foi enviado, para a Câmara Municipal uma proposta que tem a média de 20%, “onde vale lembrar que alguns lugares terão aumento e outros diminuição”.

Pergunta

A pergunta que fica é se realmente se a ‘corrente’ nas redes sociais vai dar certo.

Para para

quitar dívidas

Deputados estaduais aprovaram proposta que amplia de 15 para 20 dias o prazo para o consumidor quitar sua dívida antes de ser negativado.

Lei do governador

Trata-se do Projeto de Lei do governador Geraldo Alckmin, que altera pontos da Lei 15.659/2015 ampliando os meios de comunicação com os inadimplentes.

Dificuldades

"A legislação atual tem dificultado muito, criando problemas e encarecendo o crédito. Tem mais atrapalhado do que ajudado os devedores. A eliminação dessas exigências tem amplo apoio das associações comerciais do Estado de São Paulo, instituições respeitáveis, que representam segmentos importantes da comunidade e da população", afirma o líder do governo na Alesp, deputado Barros Munhoz (PSDB).

Aprovação

Com a aprovação do projeto, a comunicação com o consumidor continua obrigatória, mas poderá ser feita por outros meios como carta simples ou e-mail.