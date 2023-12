LANCE LIVRE 30-11-2023

Audiência da Secretaria de Transporte

A Câmara de Suzano realiza nesta quinta-feira (30), às 17 horas, audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município.



Link

O link para os internautas enviarem perguntas está disponível no portal do Legislativo: audienciasonline.camarasuzano.sp.gov.br. A reunião será conduzida pela Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara de Suzano, que é composta pelos vereadores Denis Claudio da Silva (presidente - União Brasil), o filho do Pedrinho do Mercado; André Marcos de Abreu (relator - PSC), o Pacola; e Marcos Antonio dos Santos (membro - PTB), o Maizena.



2ª maior região do Estado

A área do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) é a segunda maior região de São Paulo com mais de três milhões de habitantes e abriga uma importante rede de unidades de saúde que atende um grande contingente de pacientes diariamente.



Simpósio

Para discutir os desafios do dia a dia, o consórcio lança a segunda edição do Simpósio de Saúde do Condemat, que debaterá o intercâmbio de experiências municipais bem-sucedidas no SUS no tema “Vivendo a Vida”. O evento será na sexta-feira (1), em Mogi das Cruzes.



Câmara Técnica

Para a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat, Adriana Martins, o simpósio é uma maneira de estimular as iniciativas das Secretarias Municipais de Saúde. “Nossa região conta com uma infinidade de unidades de saúde da rede pública de diversos tipos, portes e vocações”.