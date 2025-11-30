Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 30/11/2025
Lance Livre

LANCE LIVRE 30-11-2025

30 novembro 2025 - 05h00Por Edgar Leite

Polícia Civil 
A Polícia Civil de São Paulo intensificou o uso do mecanismo de “takedown” para derrubar sites fraudulentos que atuam durante a Black Friday. 
 
Cibernéticos 
Sempre que a Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) identifica uma página usada para aplicar golpes, a equipe aciona as operadoras responsáveis pela infraestrutura da internet para retirar o endereço do ar e impedir que novos consumidores sejam vítimas. 
 
Esse monitoramento contínuo é realizado pelo Centro de Inteligência Cibernética da unidade e, sempre que há indícios de fraude, o procedimento é adotado prontamente.
 
Além da atuação repressiva, a equipe também desenvolve ações preventivas, com orientações ao público que realiza compras online e a elaboração de uma cartilha informativa disponibilizada nas redes sociais da Polícia Civil.
 
Com a chegada da Black Friday, período em que comerciantes oferecem grandes ofertas para atrair consumidores, também cresce a necessidade de atenção redobrada. 
 
Golpes e fraudes no comércio digital têm se tornado mais frequentes, especialmente por meio de ofertas veiculadas nas redes sociais com o uso de inteligência artificial. A prática tem sido identificada como o principal meio utilizado por criminosos para aplicar furto qualificado e estelionato em compras online.
 
Segundo o delegado divisionário da DCCiber, Paulo Eduardo Barbosa, os golpes mais comuns registrados pela unidade envolvem perfis falsos criados com inteligência artificial, conhecidos como deepfake.