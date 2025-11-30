LANCE LIVRE 30-11-2025

Mecanismo da
Polícia Civil
A Polícia Civil de São Paulo intensificou o uso do mecanismo de “takedown” para derrubar sites fraudulentos que atuam durante a Black Friday.
Crimes
Cibernéticos
Sempre que a Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) identifica uma página usada para aplicar golpes, a equipe aciona as operadoras responsáveis pela infraestrutura da internet para retirar o endereço do ar e impedir que novos consumidores sejam vítimas.
Monitoramento
Esse monitoramento contínuo é realizado pelo Centro de Inteligência Cibernética da unidade e, sempre que há indícios de fraude, o procedimento é adotado prontamente.
Atuações
repressiva
e preventiva
Além da atuação repressiva, a equipe também desenvolve ações preventivas, com orientações ao público que realiza compras online e a elaboração de uma cartilha informativa disponibilizada nas redes sociais da Polícia Civil.
Black Friday
Com a chegada da Black Friday, período em que comerciantes oferecem grandes ofertas para atrair consumidores, também cresce a necessidade de atenção redobrada.
Golpes e fraudes
Golpes e fraudes no comércio digital têm se tornado mais frequentes, especialmente por meio de ofertas veiculadas nas redes sociais com o uso de inteligência artificial. A prática tem sido identificada como o principal meio utilizado por criminosos para aplicar furto qualificado e estelionato em compras online.
Delegado
Segundo o delegado divisionário da DCCiber, Paulo Eduardo Barbosa, os golpes mais comuns registrados pela unidade envolvem perfis falsos criados com inteligência artificial, conhecidos como deepfake.