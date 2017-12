Lance Livre 30-12-2017

Recursos para

a proteção

dos animais

Emenda de autoria do deputado Estevam Galvão (DEM), anexa ao Orçamento Estadual para 2018, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e garante recursos para o programa de castração de cães e gatos nos municípios paulistas

Pelas prefeituras

O projeto ainda prevê que os recursos provenientes do Estado poderão ser utilizados pelas prefeituras para realização de campanhas de castração de animais, além da implantação do microchip.

Solicitação

A solicitação partiu do vereador suzanense Lisandro Frederico (PSD), fundador da ONG PAS e militante na área de proteção animal. "No último ano o Estado não realizou o programa e nenhuma outra ação ligada à causa animal. Incluímos emenda ao orçamento, aprovada e a partir de agora é lei", disse o deputado.

Lisandro

Desde que assumiu o mandato, o vereador Lisandro relata dificuldades em garantir que programas de castração sejam promovidos pela Prefeitura - um problema enfrentado pela grande maioria das cidades.

Municípios

Desde que foi proibida a eutanásia de animais nos centros de controle de zoonoses, a castração de animais se tornou a alternativa das Prefeituras para evitar a proliferação de doenças e manter o controle populacional de animais.

2016

Em 2016 a Prefeitura de Suzano anunciou o investimento de R$ 560 mil para a reforma do Canil Municipal, que incluía a criação de uma sala cirúrgica para a castração de animais.

Contas de

Zé Biruta

Existe grande expectativa do prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, sobre a aprovação de suas contas. Isso porque, segundo informações da coluna Lance Livre, a cidade deve fechar 2017 com superávit, apesar de todas as dificuldades e dívidas que ficaram para pagar.

Percentuais de lei

Segundo informações colhidas pela coluna, Zé Biruta conseguiu fechar a folha de pagamento com limite de 53% do orçamento e investiu os percentuais exigidos por lei em saúde e educação.