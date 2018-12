Lance Livre 30-12-2018

Devolução

de recursos

Em meio à crise financeira, câmaras municipais estão conseguindo devolver recursos às prefeituras.

Valor em Suzano

Se em Suzano, a Câmara devolveu R$ 1,1 milhão, em São Paulo o valor é muito superior.

Novembro

Em novembro, o presidente da Câmara de Suzano, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, entregou cheque no valor de R$ 1,1 milhão ao prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR).

Economizado

A quantia é referente ao total economizado pelo parlamentar nestes dez meses em que está no comando do Legislativo.

R$ 173 milhões

Em São Paulo, por exemplo, a Câmara fechará 2018 com a devolução de R$ 173 milhões aos cofres municipais, um recorde de economia promovido pelo Legislativo paulistano ao longo de todo o ano. São recursos que integraram o Orçamento da Casa e que, por medidas de contenção de despesas, voltam à Prefeitura para investimento em áreas prioritárias, como saúde e educação.

Ofício

Em ofício, o presidente da Câmara, Milton Leite (DEM), colocou à disposição do Executivo, de uma só vez, R$ 78 milhões.

Salário mínimo

Com a aprovação do Orçamento da União para 2019 pelo Congresso Nacional, já está garantido que o salário mínimo vai ultrapassar a marca de mil reais pela primeira vez desde o lançamento do Plano Real, em 1995.

R$ 1.006

Em 1º de janeiro do ano que vem o valor passa de R$ 954 para R$ 1.006. Entretanto, a chamada política de valorização do salário mínimo está em seu último ano de vigência e ainda não se sabe se o novo governo federal pretende renová-la ou se apresentará outro modelo.

15 de abril

O futuro presidente da República Jair Bolsonaro terá até o dia 15 de abril de 2019 para definir como seu governo enfrentará a questão do salário mínimo.