LANCE LIVRE 30-12-2025

Bem votado

Durante evento do Partido Liberal (PL) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o presidente André do Prado destacou o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, atualmente secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, e o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, como possíveis candidatos bem votados na próxima eleição, que deverá ocorrer em 2026.



Reconhecimento

Na ocasião, André do Prado parabenizou ambos pela atuação administrativa em suas respectivas cidades e destacou o potencial político de Ashiuchi e Boigues, apontando-os como possíveis grandes pré-candidatos e puxadores de votos, em razão dos resultados concretos apresentados ao longo de suas gestões.

Apostas

Segundo o parlamentar, os dois representam apostas relevantes do PL, com capacidade de ampliar a representatividade do partido no Estado.



Ashiuchi

Rodrigo Ashiuchi, em especial, vem sendo reconhecido internamente pela legenda. Neste mês, durante a confraternização do PL em Suzano, o ex-prefeito foi publicamente enaltecido pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, que ressaltou sua força política e capacidade de articulação regional.



Fala do Boy

“Ele será bem votado, será bem eleito. É um homem capacitado, bem preparado e com grande capacidade de representatividade”, afirmou Valdemar, ao destacar a trajetória administrativa e o capital político construído por Ashiuchi ao longo dos últimos anos.



Nome consolidado

O reconhecimento de lideranças estaduais e nacionais consolida o nome de Rodrigo Ashiuchi como uma das principais referências políticas do Alto Tietê, fortalecendo sua projeção dentro do Partido Liberal e ampliando as expectativas em torno de seu papel no próximo cenário eleitoral paulista, provavelmente como pré-candidato a deputado estadual.