Lance Livre 31-01-2018

Fundo Social do

Condemat

No seu segundo ano de atividades, o Conselho do Fundo Social de Solidariedade do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) deu início ontem aos trabalhos deste ano.

Ações

Foram definidas as ações que serão promovidas ao longo de 2018.

Larissa

Com a coordenação de Larissa Ashiuchi, presidente do Fundo Social de Suzano, o Conselho ainda estabeleceu cronograma de atividades.

Visita à AACD

As ações incluem o incentivo ao voluntariado, visita à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), eventos em alusão ao Dia da Mulher e a nova edição do evento "Sabores do Alto Tietê".

Integração

entre as cidades

A integração entre as cidades e o compartilhamento de experiências, com a divulgação do trabalho dos Fundos Sociais, continuam a ser prioridade.

1ª reunião do ano

A primeira reunião do ano do Conselho do Fundo Social foi realizada na sede do Condemat e contou com a presença do presidente do consórcio, Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano, que reforçou a importância da continuidade do trabalho integrado entre os municípios.

Indicadores

Os indicadores definidos pelos integrantes do Conselho dos Fundos Sociais são número de gestantes atendidas na rede pública e assistidas pelos Fundos Sociais, além de capacitação profissional, com os cursos de formação oferecidos e números de inscritos e formandos.

Informações

Os indicadores vão trazer informações importantes para que as cidades possam se ajudar e para apontar diretrizes dos projetos a serem desenvolvidos, disse Larissa.

Agenda

Sobre as atividades do Conselho, a agenda do próximo mês contempla uma visita às instalações da AACD em Mogi das Cruzes que vai respaldar ações futuras para ajuda no funcionamento da unidade. O Condemat está em tratativas finais com a entidade para a retomada do atendimento aos municípios da região.