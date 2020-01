Lance Livre 31-01-2020

Pacote da Saúde

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, concede, hoje, às 10 horas, entrevista coletiva para apresentar uma análise do Sistema Municipal de Saúde, com informações sobre novos investimentos em obras, programas e ferramentas de gestão administrativa, que vêm melhorando a eficiência da rede e elevando a qualidade dos serviços aos cidadãos.

Apoio a Ashiuchi

O advogado e professor universitário Dario Reisinger, que presidiu o PRB em Suzano e está prestes a ingressar no PTB, confirmou ontem à Coluna Lance Livre seu apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).

Advogado

Dario foi advogado do ex-vereador e ex-candidato a prefeito Israel Lacerda. O advogado também presidiu a ONG Lupa, quando Lacerda esteve de licença na entidade. Ele disse à coluna que foi uma decisão pessoal, “por acreditar que a continuidade do governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi será bom para Suzano”.

Emendas

O prazo para deputados e senadores indicarem municípios para emendas parlamentares se encerra em 4 de fevereiro, terça-feira. A informação é da Confederação Nacional de Municípios (CNM)em seu site.

Duas modalidades

A CNM destaca que, neste ano, há duas modalidades de repasse: especiais e de finalidade específica. Na segunda-feira, 20 de janeiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2020 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) estabelecendo que, até 4 de fevereiro, os valores e os beneficiários indicados devem ser cadastrados diretamente no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop).

Último ano

de mandato

Por ser último ano de mandato dos prefeitos, o município pode pedir prioridade aos recursos de emendas especiais para custeio – recurso limitado a 30% do orçamento de cada parlamentar. Portanto, é preciso entrar em contato, o mais breve possível, com o parlamentar para agilizar a indicação, sob pena de o município não ser contemplado com esses recursos.