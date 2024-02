LANCE LIVRE 31-01-2024

Cartilha ‘Direitos das Mulheres’

Está disponível no site da Câmara de Suzano a segunda edição da Cartilha “Direito das Mulheres”. O material on-line reúne a legislação municipal que trata de ações, atividades e políticas voltadas ao público feminino. As informações são da assessoria de imprensa do Poder Legislativo.



Atualizada

A Cartilha “Direito das Mulheres” foi atualizada com três leis que passaram a vigorar no ano passado.



Lei

São elas: a lei municipal 5.444/2023 que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos do município a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco em suas dependências, de autoria do vereador Rogerio Castilho (PSB); a lei municipal 5.486/2023 que implanta o protocolo de atendimento na rede pública municipal de atenção à saúde das mulheres, de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho; e a lei municipal 5.510/2023, que institui no calendário de eventos da cidade a Caminhada Patrulha Maria da Penha pelo Fim da Violência contra a Mulher, de autoria do vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado.



Acesso

O objetivo da cartilha é levar ao conhecimento das mulheres os direitos conquistados a partir das legislações em vigor. O material foi elaborado pela Diretoria de Comunicação do Legislativo.



Virtual

A cartilha virtual permite que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, totalmente gratuito, que está disponível no site: http://www.camarasuzano.sp.gov.br/arquivohistorico/downloads/mulheres.pdf.



Pastores

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) particiou de reunião com os pastores de Suzano, líderes de diferentes denominações. Os secretários Pedro Ishi (Saúde) e Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) participaram do evento.



Conselho de Pastores

Organizado pelo Conselho de Pastores de Suzano (Conpas), o encontro contou com a participação de mais de 300 líderes evangélicos, provenientes de 50 igrejas diferentes.