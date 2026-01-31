Lance Livre 31-01-2026

Enfrentamento

às chuvas

As fortes chuvas dos últimos dias preocupam as prefeituras. Nesta semana, a Defesa Civil do Estado de São Paulo e a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) realizaram uma reunião on-line com representantes dos municípios paulistas para alinhar as estratégias de enfrentamento às chuvas intensas associadas à formação de um ciclone no litoral paulista, prevista para esta sexta-feira (30).



Centro de

Gerenciamento

Durante o encontro, meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) detalharam o cenário meteorológico esperado entre a noite desta quinta-feira (29) e ao longo da sexta-feira (30). Segundo a equipe técnica, a atuação de um sistema de baixa pressão no litoral do estado poderá provocar elevados acumulados de chuva em diversas regiões, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.



Diretor de Divisão

Na sequência, o diretor da Divisão de Resposta da Defesa Civil Estadual, major Rodrigo Fiorentini, apresentou o plano de contingência para eventos extremos, que prevê a mobilização integral do Sistema Estadual de Defesa Civil.



Manutenção

de equipes

Aos municípios, foi solicitada a manutenção das equipes em prontidão ao longo da sexta-feira, bem como a organização prévia, ainda nesta quinta-feira, dos materiais e equipamentos necessários para as ações de resposta.



Decretos

O major também reforçou os procedimentos administrativos para a decretação de situação de emergência, detalhando o trâmite necessário e informando que a Defesa Civil Estadual manterá equipes específicas de apoio para orientar os municípios que precisarem formalizar as decretações.