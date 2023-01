Lance livre 31-01-23

Enchentes

A maioria das cidades do Alto Tietê teve problemas de enchentes por conta das fortes chuvas de domingo (29).



Plano de Ação

Ontem, a prefeita Priscila Gambale participou de reunião para ampliar o Plano de Ação por causa das chuvas.



Planejamento

“Hoje (ontem), após a chuva atípica que acometeu nossa cidade neste último domingo (29), executamos uma reunião para o planejamento de ações de reestruturação pós enchentes e também planos de prevenção”, disse a prefeita.



Presença

Na reunião esteve presente o presidente da Câmara, Hodirlei Martins, o Mineiro, e também os secretários Moacyr Alves, Marcelo Dearo, Carlos Alexandre, Nicolas Ribeiro, Antônio Carlos e José Batista, das pastas Meio Ambiente, Transporte e Mobilidade Urbana, Favelas, Serviços Urbanos, Obras e Esporte, respectivamente.



Equipes

Segundo a prefeita de Ferraz, as equipes da Prefeitura estão mobilizadas e trabalhando intensamente para reestruturar a cidade.

Operação Saturação

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), anunciou a “Operação Saturação”, em Suzano. Segundo ele, a iniciativa teve apoio à Polícia Militar. As equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Departamento de Fiscalização de Posturas realizaram a operação em diversos pontos da cidade.



Segurança

Segundo o prefeito, a iniciativa tem o objetivo de promover a Segurança das famílias, “combatendo a criminalidade e coibindo a perturbação do sossego”. O trabalho seguiu ao longo do final de semana.



Tarcísio e Lula

O governador Tarcísio de Freitas participou de reunião dos 27 chefes de Estado com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.



Apoio

Durante o encontro, Tarcísio pediu apoio federal para obras de mobilidade no Estado de São Paulo como o Trem Intercidades, a ligação seca entre Santos e Guarujá e a Linha 2 do Metrô. Há expectativa de que a ajuda possa atingir obras no Alto Tietê.