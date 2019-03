Lance Livre 31-03-2019

Entrevista

O DS publica, na próxima terça-feira, dia 2 de abril, entrevista com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR). Neste dia, será o aniversário de Suzano. A cidade completa 70 anos.

Eventos

suspensos

Com a tragédia ocorrida na Escola Raul Brasil, os eventos públicos foram suspensos. Estavam programados, por exemplo, o desfile cívico-militar.

Série de

investimentos

Na entrevista, concedida por Ashiuchi, ele fala de uma série de ações da Prefeitura, investimentos, a crise na Santa Casa e até de política.

Eleições

Afirmou, por exemplo, que a preocupação com as eleições não existe nesse momento. “Estou preocupado em administrar a cidade”, disse. Foi uma resposta sobre a pergunta do surgimento de movimentos políticos, de outros partidos, na cidade para disputar as eleições.

Medidas

Entre as medidas mais urgentes na área de segurança, por exemplo, Ashiuchi disse que a instalação da “CSI” - a Central de Segurança Integrada - será entregue com mais de 50 câmeras, inicialmente. A expectativa é aumentar em uma 2ª etapa.

Atendimento

O prefeito afirmou também que a Prefeitura prestou todo o atendimento no caso da tragédia da Escola Raul Brasil e agradeceu toda sua equipe de funcionários e secretários no trabalho desenvolvido no socorro.

Marginal do Una

e ligação com a

Guilherme George

A Marginal do Una e a ligação de Suzano com a Avenida Guilherme George, em Mogi das Cruzes, e as obras de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram outros assuntos abordados.

Transmissão

da entrevista

A entrevista com o prefeito foi transmitida, ao vivo, na Página do Facebook do DS. Pode ser acompanhada no portal e no canal do YouTube.