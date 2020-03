Lance Livre 31-03-2020

Casos de

coronavírus

Os casos de coronavírus nas cidades da região aumentam, a cada dia, seguindo tendência nacional.

Testes

A dificuldade na realização de testes é um fator a ser considerado.

Linha de frente

Quem está na linha de frente nos municípios e estados no combate ao Covid-19 também tem riscos diretos de contrair a doença. Em São Paulo, por exemplo, o médico David Uip está com a doença.

Prefeito de

São Bernardo

No final de semana, conforme reportagem do Jornal Diário do Grande ABC, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi hospitalizado e se encontra em um UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Luiz, na unidade de São Caetano. Diagnosticado com Covid-19, o prefeito apresentou agravamento em seu quadro respiratório.

Secretário

de Saúde

Na edição de hoje, o DS traz informação sobre a suspeita de coronavírus no secretário de Saúde Luis Cláudio Guillaumon. O teste, no entanto, deu negativo.

Autoridades

Conforme o DS apurou, existe recomendação de que as autoridades da linha de frente, inclusive prefeitos, deveriam realizar os testes para saber se estão com a doença. Mas isso, se apresentarem algum dos sintomas.

Queda na

Arrecadação

Outro grande problema, provocado também pela pandemia do coronavírus, é em relação à questão econômica dos municípios.

IPTU

A expectativa é de que a arrecadação das prefeituras, em relação aos impostos, principalmente Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tenha queda.

Fazendo contas

Os prefeitos começaram a fazer contas dos recursos municipais para que não haja prejuízos à administração.