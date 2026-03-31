LANCE LIVRE 31-03-2026

1ª reunião do Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) realizou, nesta sexta-feira (27/03), em Suzano, a primeira reunião do Conselho de Prefeitos de 2026, com a presença da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende.



Fortalecimento

Segundo o Consórcio, o encontro marcou o fortalecimento do diálogo entre os municípios e o Governo do Estado em pautas estratégicas para o desenvolvimento regional.



Temas

Entre os principais temas abordados estiveram o apoio estadual ao Plano Regional de Adaptação às Mudanças Climáticas e a renovação das outorgas para produtores rurais, especialmente diante dos desafios enfrentados no acesso à água em períodos de estiagem.

Presidente da entidade

O presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, destacou a importância do tema para os municípios. “A gente sabe das dificuldades dos produtores rurais na captação hídrica, enfrentando momentos de estiagem. É fundamental avançarmos nesse assunto, com o apoio do Estado, buscando soluções conjuntas”, afirmou.



Secretária Natália

A secretária Natália Resende ressaltou a relevância da aproximação com os territórios. “Foi excelente, é muito proveitoso estar diretamente com os municípios. Cada vez mais a gente quer fazer com que a diretriz do Governo seja essa de parceria. Só na área de saneamento e recursos hídricos, na região do Condemat+, são mais de R$ 6 bilhões em investimentos para ampliar o acesso à água, mitigar enchentes, limpar rios e melhorar o escoamento nas cidades. Essa é uma missão que temos com o Tietê no Estado de São Paulo, de Salesópolis a Pirapora”, destacou.