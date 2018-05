Lance Livre 31-05-2018

Demandas

no DAEE

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), e o deputado André do Prado (PR), se reuniram com o superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Francisco Loducca.

Objetivo

A finalidade foi tratar sobre a prorrogação do serviço de desassoreamento do Rio Tietê, no município. O vereador

Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans, e o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, participaram da reunião.

Importância

do trabalho

No encontro foi lembrado a importância do trabalho no rio a fim de evitar problemas na época de chuvas no final do ano.

Desde 2015

O DAEE informou que tem feito o desassoreamento desde 2015 no Alto Tietê. Os serviços foram executados em Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Poá que evitaram grandes transtornos no final de 2017.

Nível da

calha do rio

Em Suzano, o objetivo é baixar o nível da calha do rio e, consequentemente, de córregos e canais que deságuam no Tietê, que vão beneficiar os moradores do Parque Maria Helena e Vila Maluf.

Manutenção

O prefeito Rodrigo Ashiuchi pediu ao superintendente que avalie a possibilidade deste serviço se manter.

Secretaria

de Educação

Logo em seguida, o deputado, o prefeito e o vereador estiveram na Secretaria de Estado da Educação e conversaram com o coordenador da assessoria de Relações Institucionais, Jorge Sab, e o assessor do secretário, Jorge Sagae, para solicitar a construção de uma quadra esportiva na Escola Estadual "Vereador Antonio Garcia" e também a reforma e melhorias na "Escola Estadual Davi Jorge Cury", localizada no bairro Boa Vista.