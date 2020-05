Lance Livre 31-05-2020

Gastos com

a pandemia

Os prefeitos da região veem a situação financeira de suas cidades piorar por conta na queda da arrecadação provocada por causa da pandemia da Covid-19.

30%

A expectativa é de perdas de até 30% neste ano.

Arrecadação cai, gastos sobem

Enquanto a arrecadação cai, os gastos para conter o vírus nas cidades deve crescer. O DS trouxe reportagem, na semana passada, mostrando que o enfrentamento à pandemia poderá trazer custo de R$ 33,8 milhões para oito prefeituras do Alto Tietê.

Portal da

transparência

O levantamento foi realizado pelo DS, de acordo com os dados presentes nos portais de transparência das prefeituras.

Empenho

A Prefeitura de Suzano tem esclarecido, no entanto, que o investimento com o Hospital de Quarentena até o momento foi de R$ 2.348.912,45, tendo, inclusive, o valor de R$ 815 mil destinado aos materiais e equipamentos permanentes, ou seja, que ficarão para a Saúde suzanense após o período de pandemia. Também explicou que o valor de empenho que consta no Portal da Transparência, não é o efetivamente gasto, e sim a previsão.

Eleições

Eleições continuam sendo assunto importante, mesmo em meio à pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo.

Adiamento

A possibilidade do adiamento das eleições é real. Na edição deste domingo, o DS traz declaração dos prefeitos.

Preocupação

com o coronavírus

A maioria diz que está, neste momento, preocupada com o combate ao coronavírus. Os números de mortes cresceu em praticamente todas as cidades do Alto Tietê.

Nas câmaras

A expectativa também é por discussões mais acaloradas entre os vereadores nas sessões das câmaras por conta da proximidade das eleições.