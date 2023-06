LANCE LIVRE 31-05-2023

Dia 24

As obras do novo Poupatempo de Suzano estão em fase final e devem ser inauguradas no dia 24 de junho, segundo apurou a Coluna Lance-Livre.



Sede

A sede do equipamento, voltado à centralização de serviços ao cidadão, estará localizada em um anexo na área externa do Suzano Shoppping, no bairro Conjunto Residencial Iraí.



Praça

O projeto também prevê a implantação de uma praça de acolhimento ao transporte público complementar.



Acesso ao crédito

Com o objetivo de oferecer maior facilidade de acesso ao crédito para o empreendedorismo feminino, o Banco do Povo, programa do Governo do Estado de São Paulo gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já disponibilizou, de janeiro a abril deste ano, mais de R$ 75 milhões, um aumento de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, cerca de 4,5 mil mulheres empreendedoras foram beneficiadas, 9,6% a mais se comparado com o mesmo recorte de 2022.



Acesso

Para ter acesso ao microcrédito, que pode chegar a até R$ 21 mil, é necessário concluir um dos cursos de qualificação selecionados e oferecidos pelos parceiros na iniciativa.



Cursos

Os cursos oferecidos são de formalização, marketing digital e educação financeira, para que a empresária possa administrar melhor o negócio e impulsioná-lo no mercado.



Participação

Podem participar mulheres com mais de 18 anos e residentes no estado de São Paulo, que são empreendedoras, sem restrição de crédito e que tenham realizado uma das qualificações disponibilizadas pelo programa. Para se inscrever, a empreendedora deve acessar a página no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.