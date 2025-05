LANCE LIVRE 31-05-2025

Belarmino é promovido a capitão

O comandante do Policiamento Rodoviário no Alto Tietê e Guarulhos, André Belarmino, foi promovido de tenente para capitão. Pelas redes sociais, ele agradeceu familiares e amigos e fez o anúncio da novidade.



1984

André Belarmino, é natural de Salesópolis e chegou a Mogi das Cruzes em 1984 onde construiu carreira na segurança pública.



Mensagem

“Nessa nova fase darei o meu melhor novamente. Pra mim que vim de uma família muito humilde, esse é um momento muito feliz na carreira e na vida”, disse pelas redes sociais.



Transporte e Mobilidade

A Câmara de Suzano fará na segunda-feira (2), às 17 horas, uma audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.



Atividade

A atividade será comandada pela Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, que tem como presidente o vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o Filho do Pedrinho do Mercado; como relator o parlamentar Jaime Siunte (Avante); e como membro o vereador Marcos Antonio do Santos (PRD), o Maizena.



Aberta ao público

A audiência é aberta ao público, que pode acompanhar a reunião na Casa de Leis (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). Também é possível assistir aos trabalhos de forma online, pelo canal da TV Câmara Suzano no Youtube ou pelo Facebook.