Lance Livre 31-07-2020

Convênio com o DER

A Câmara de Suzano aprovou projeto de lei, de autoria da Prefeitura, que autoriza convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) para a execução de obras e serviços de pavimentação na Estrada do Furuyama.

Valor

O valor do convênio é de R$ 5.016.598,09.

Hospital de Quarentena

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) - em conjunto com o secretário de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon - optou por manter o Hospital de Quarentena por mais 30 dias.

Anúncio

No início deste mês, durante entrevista ao vivo ao DS, o prefeito fez o anúncio da desativação, que foi revista, conforme reportagem na edição de ontem.

Boletins

A Prefeitura de Suzano segue com os boletins epidemiológicos diários dos casos da Covid-19 com expectativa de que os números de casos possam cair.

Educação

A Secretaria Estadual da Educação, por meio da Escola de Formação dos Profissionais da Educação (EFAPE), vai oferecer o curso "Tecnologias na Prática" que prevê preparar os educadores para utilização de tecnologias no planejamento metodológico das aulas em diferentes formatos e possibilidades.

Online

O curso é online e está dividido em três módulos e começa no dia 3 de agosto.

Formação

A formação é direcionada a todos os professores (inclusive os eventuais), diretores de escola, vices, professores coordenadores, professores coordenadores de núcleo pedagógico, diretores dos núcleos pedagógicos e supervisores de ensino.

Participação

Para participar, não é necessário se inscrever previamente. No dia 3 de agosto, os profissionais podem acessar o ambiente AVA, no site da Efape (http://www.escoladeformacao.sp.gov.br) e ter acesso ao conteúdo assim que clicar no termo de aceite.