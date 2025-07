LANCE LIVRE 31-07-2025

Jantar da OAB

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoverá o tradicional “Jantar da Advocacia” no próximo dia 11 (segunda-feira), a partir das 19 horas, no Restaurante Apollo Grill do Shibata Suzano.





Dia do Advogado

O evento, realizado em celebração ao Dia do Advogado, promete uma noite de muita comida boa e diversão para a classe. A casa, reservada exclusivamente aos inscritos e convidados, oferecerá um buffet completo com comida japonesa, churrasco e pizzas.





Música

Junto a isso, o evento também contará com música ao vivo da banda Retrosfera. Segundo a presidente da Comissão de Eventos, Cíntia Duarte, o jantar já é tradicional na subseção, sendo um momento muito aguardado pela classe.





ICMS

Em tempos de crise, a ajuda financeira aos municípios, por meio do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS), é importante. Nesta semana, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) realizou a transferência de R$ 1,56 bilhão aos 645 municípios paulistas,incluindo os dez do Alto Tietê. Uma ajuda importante.





Quarto repasse

Este é o quarto repasse de ICMS de julho e se refere aos valores arrecadados entre os dias 21 e 25/07. O valor já vem com desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).





R$ 1,96 bilhão

Os municípios já haviam recebido R$ 1,96 bilhão em três repasses deste mês, realizados em 8/7, 15/7 e 22/7 relativo às arrecadações dos períodos de 30/6 a 4/7, de 7 a 11/7, e de 14 a 18/7, respectivamente.





Depósitos

Com os depósitos efetuados, o valor acumulado enviado aos municípios paulistas em julho já soma R$ 3,53 bilhões. No primeiro semestre de 2025, as transferências para as prefeituras de todo o estado foram de R$ 22,62 bilhões.