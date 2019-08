Lance Livre 31-08-2019

Audiência pública

Mogi das Cruzes será a primeira cidade a realizar a audiência pública para debater o Orçamento Estadual 2020.

Na segunda-feira

A atividade acontecerá nesta segunda-feira, às 11h, na Câmara Municipal e será presidida pelo deputado Estevam Galvão, autor da solicitação para inclusão da região no calendário de audiências no Estado.

Membro da

Comissão de

Finanças

“Como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, responsável por estas audiências públicas, verifiquei que o Alto Tietê não estava representado no calendário de debates do orçamento estadual para o próximo ano. Solicitei a inclusão e foi aprovado pelos demais membros. Mogi será a primeira cidade a realizar o debate, representando a região do Alto Tietê”, disse o deputado Estevam.

19 audiências

No total serão realizadas 19 audiências públicas, representando todas as regiões administrativas do Estado. Os encontros se encerram em 16 de outubro, com o último debate na Assembleia Legislativa, representando a Capital paulista.

Aplicativo

Desde dezembro de 2017, está disponível para download por usuários de iPhone (iOS), smartphones (Android) e tablets o aplicativo móvel e-Título. Trata-se de documento digital gratuito que substitui o título eleitoral e dispensa a impressão de uma segunda via.

Justiça Eleitoral

O aplicativo, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, veio para facilitar a vida do eleitor, pois, nele, é possível acessar dados da zona eleitoral e a situação cadastral do votante em tempo real. Após baixá-lo, basta que o eleitor insira seus dados pessoais.

e-Título

O e-Título também permite que o eleitor emita a certidão de quitação eleitoral, além da certidão de crimes eleitorais. Essas declarações são emitidas por meio do QR Code do aplicativo, o que possibilita a leitura pelo próprio celular.