LANCE LIVRE 31-08-2023

MEC reconhece curso de Enfermagem do Unipiaget

O curso superior de Enfermagem do Centro Universitário Piaget, na modalidade presencial, recebeu nota máxima em avaliação para reconhecimento de curso, realizada pelo Ministério da Educação (MEC).



Único com nota 5

Segundo a assessoria da instituição, no Alto Tietê é o único com conceito de curso de graduação nota 5 (máxima) e passa, a partir de agora, a fazer parte de um grupo de elite dos cursos de Enfermagem no Brasil.



Oficializado em portaria do MEC

O reconhecimento foi oficializado pela Portaria MEC nº 308, de 18 de agosto de 2023. O curso conquistou nota cinco (em uma escala de um a cinco) em avaliação realizada com base em instrumento nacional que analisa três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.



Reforma Tributária

A Reforma Tributária foi tema da reunião geral da diretoria da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), que debateu os impactos que a proposta poderá ter sobre o comércio. No encontro, realizado na noite desta terça-feira (29), foram apresentados, ainda, os detalhes do 44° Prêmio Empreendedor do Ano, que será promovido no dia 26 de outubro para celebrar os 103 anos da entidade.



PEC

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 45/2019) propõe a substituição de todos os tributos sobre o consumo por um imposto sobre o valor agregado. A ideia é criar um sistema mais transparente e que gere desoneração. O texto foi aprovado em julho pela Câmara dos Deputados e aguarda análise do Senado.