Lance Livre 31-10-2017

Entrega de óculos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), e a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), primeira-dama Larissa Ashiuchi, vão realizar hoje a entrega simbólica dos óculos do programa "Boa Visão 2017" aos alunos da rede municipal de ensino.

Às 10 horas

O evento terá início às 10 horas, na Escola Municipal Noemia Santos Costa (rua dos Cravos, 15 - Jardim Ikeda).

360 pares

Ao todo, serão distribuídos 360 pares aos estudantes do Ensino Infantil - G3 (crianças de 3 anos) e do 1° ano do Ensino Fundamental (educandos de 6 anos), que frequentam 95 unidades escolares de Suzano, entre rede municipal, rede estadual e Serviço Social da Indústria (Sesi).

ISS de Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), ainda busca recuperação da cidade nos recursos do Imposto Sobre Serviços (ISS). Com a nova lei, a cidade terá perda significativa no seu orçamento.

Busca de apoio

O prefeito tem ido a Brasília buscar apoio da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Difícil de reverter

Mas a entidade tem dito que será muito difícil a recuperação fiscal de Poá com o ISS.

Estimativas

Isso porque, segundo estimativas da entidade, é preciso ser feita a redistribuição de R$ 6 bilhões aos municípios brasileiros com o imposto.

5.570 municípios

Segundo a CNM, o Brasil possui 5.570 municípios, mas 63% da receita do ISS fica nas mãos de 35 municípios. Cerca de 100 cidades respondem por 78% de todo o ISS.

Arrecadação

Do total de municípios brasileiros mais de 2,6 mil deles respondem, juntos, pela arrecadação de apenas 1% do ISS, enquanto isso duas cidades ficam com mais de 33,83% de todo o ISS arrecadado.

1%

Em mais de 1,8 mil municípios o ISS não representa 1% da receita corrente, em mais de 4 mil cidades ele não representa 5% da receita corrente.