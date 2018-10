Lance Livre 31-10-2018

Confiança

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), demonstrou confiança de que o governador eleito João Doria (PSDB) deverá ajudar Suzano nas principais obras planejadas pelo governo.

Recursos

aos municípios

Reportagem publicada no Jornal O Estado de S. Paulo revelou ontem que o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) mal acabou de comemorar a vitória e já recebeu um pedido de R$ 28 bilhões dos prefeitos.

Transferência

De acordo com a reportagem, esse dinheiro deveria ter sido transferido pelo governo federal aos municípios para a conclusão de milhares de obras paradas, mas a União costuma postergar o repasse desses recursos para o ano seguinte.

CNM

O presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Glademir Aroldi, já se reuniu cinco vezes com a equipe de Bolsonaro e vai retomar o diálogo nos próximos dias. “São restos a pagar da União, que nós chamamos de restos a receber”, diz Aroldi, que vê no novo governo uma preocupação em resolver o problema.

Nos municípios

Em seu discurso após a divulgação do resultado das urnas, Bolsonaro disse que as pessoas vivem nos municípios e que “os recursos federais irão diretamente do governo central para os Estados e municípios.”

Alto Tietê

Há uma grande expectativa de que esses recursos possam beneficiar também as cidades do Alto Tietê.