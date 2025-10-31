LANCE LIVRE 31-10-2025

Rotas do Queijo Paulista
O Governo de São Paulo lançou nesta quinta-feira (30), durante o Mesa SP, as Rotas do Queijo de São Paulo, iniciativa intersecretarial para incentivar a produção artesanal de queijos, conectando produtores, turistas e consumidores em experiências que unem gastronomia, cultura e turismo rural.
Ação
A ação reúne queijarias localizadas por todo o estado, organizadas em oito rotas temáticas. Apenas uma cidade do Alto Tietê está na lista da rota, que é Santa Isabel.
Projeto
O projeto, coordenado pela Casa Civil, contou com as contribuições das secretarias de Estado de Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economias Criativas, Desenvolvimento Econômico e do Invest SP.
102 propriedades
As Rotas do Queijo de São Paulo reúnem 102 propriedades em 77 municípios (Jacareí participa com uma propriedade e com uma experiência), distribuídos nas Rotas das Nascentes, Águas e Serras Paulistas; Cuesta, Itaqueri e Tietê; Mogiana Paulista; Mantiqueira Paulista e Vale do Paraíba; Noroeste Paulista; Bandeirantes; Alta Paulista; e Sudoeste Paulista.
Fazendas
A ação integra fazendas, queijarias e destinos turísticos e inclui ainda 17 experiências e destinos queijeiros.
Celeiros de produtores
O estado de São Paulo se tornou um dos maiores celeiros de produtores de queijos artesanais do País, alcançando reconhecimento internacional — como na 7ª edição do Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, o popular Mundial de Queijos da França, competição que reuniu representantes de 26 países e mais de 1.900 variedades. Quatro dos dez queijos que levaram a medalha de ouro são do estado.