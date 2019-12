Lance Livre 31-12-2019

Pedidos ao Estado

Os secretários estaduais da gestão João Doria (PSDB) devem receber muitas reivindicações de prefeitos do Alto Tietê.

Demandas

Há demandas, nas cidades da região, a serem atendidas. Por meio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), uma lista de pedidos chegou a ser encaminhada neste ano que termina. No entanto, deve ser renovada com mais reivindicações.

Secretaria

de Educação

Na semana passada, Suzano entregou demanda à Secretaria de Educação do Estado.

Escola e creche

O prefeito Rodrigo Ashiuchi solicitou ao secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, a construção de uma nova creche no Jardim Revista, de uma escola na Vila Urupês e também celeridade para finalizar a implantação de uma escola no Residencial Nova América, que entrou em sua reta final, faltando apenas 10% para conclusão. (O DS publicou a informação em reportagem na semana passada).

Nota Apae de Mogi

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes divulgou nota oficial em que se solidariza com os familiares de dona Eunice Borine Strazzi, de 96 anos, que faleceu no dia 27 de dezembro, em Caieras (SP), onde residia.

Lições de amor

Esposa de Ricardo Strazzi (fundador da Apae mogiana), ela deixa o filho, Ney. Foi mãe, também, de Paulo e Maria Eunice, já falecidos. “Dona Eunice parte deixando-nos muitas lições de amor, amizade, profissionalismo, ética e humanidade”, diz a nota.

TCE

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em cumprimento ao previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), alertou prefeitos de 559 municípios paulistas, um percentual de 86,8%, por terem registrado arrecadação inferior ao planejado e/ou por apontarem indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

79

No total, 79 municípios não prestaram informações e poderão ser penalizados, enquanto que apenas 6 (seis) cidades não receberam alertas neste 5º bimestre. A partir das informações prestadas pelos municípios relativas ao 5º bimestre, foram realizadas pelo TCE paulista análises contábeis dos dados de receitas e de despesas.