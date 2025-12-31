LANCE LIVRE 31-12-2025

Cartilha do PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou uma cartilha voltada a influenciadores e ativistas digitais ligados à militância do partido. Os petistas do Alto Tietê já estão de olho no material que reúne orientações jurídicas para quem atua na comunicação política nas redes sociais em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Demanda

Segundo a sigla, a iniciativa surgiu a partir de uma demanda apresentada pelos próprios influenciadores, que relataram dúvidas recorrentes e experiências concretas, incluindo processos judiciais enfrentados em razão de publicações nas plataformas digitais, segundo informações do Jornal O Estado de S. Paulo.



90 páginas

O manual tem mais de 90 páginas e foi elaborado para reduzir os riscos legais na atuação política on-line.



Chatbot

O Tribunal Regional Eleitorial (TRE-SP) lançou um chatbot para tirar dúvidas sobre título, certidão, biometria e outros serviços no site e WhatsApp do órgão.



Pergunta da ferramenta

A ferramente faz a seguinte pergunta "Sobre qual assunto você quer falar hoje?" e está disponível no site institucional do TRE-SP (opção Atendente Virtual do menu "Serviços") e no WhatsApp: (11) 3130-2200.



IA

O assistente de Inteligência Artificial (IA) foi criado para tirar dúvidas sobre emissão do primeiro título, regularização do documento, multas, biometria, entre outros serviços.



Novo recurso

O novo recurso foi lançado a cinco meses do fim do prazo para solicitar o título ou resolver pendências.