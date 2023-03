Lance Livre

André do Prado

Sem surpresas, o deputado estadual André do Prado (PL) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. (O DS trouxe reportagem na edição de quinta-feira).



Prefeitos da região

Praticamente todos os prefeitos das cidades da região estiveram na solenidade de posse e, consequentemente, da eleição de Prado.



Expectativa

Há uma grande expectativa de que a voz das prefeituras do Alto Tietê possa se fortalecer, sobretudo, porque Prado é da região. Foi prefeito de Guararema, inclusive.



Mensagem

“Sei da grande responsabilidade e sou grato de coração pela honrosa oportunidade de conduzir, ao lado dos demais integrantes da Mesa Diretora, o Legislativo Paulista neste biênio”, disse o deputado André do Prado ao iniciar discurso de agradecimento na Alesp.



Quarto mandato

Reeleito para o quarto mandato na Alesp, o deputado André do Prado disse que sua gestão na presidência da Assembleia Legislativa terá como prioridade a harmonia entre os poderes.



Guararema

Nascido em Guararema em 7 de junho de 1969, André do Prado é o primeiro deputado estadual do Alto Tietê que comandará a Assembleia Legislativa. Formado em Análise de Sistemas pela Universidade de Mogi das Cruzes, já foi vereador, vice-prefeito e prefeito de Guararema. Atualmente está no quarto mandato como deputado estadual.



Orquestra

Bachiana

A orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP presenteia Suzano com clássicos da música erudita e popular. Essa é uma homenagem aos 74 anos da cidade e acontece na Arena Suzano (Parque Max Feffer), no dia 2 de abril, às 15h.



João Carlos

Martins

Mantida pelo Sesi-SP e sob a direção do maestro João Carlos Martins, a Bachiana representa ação relevante no apoio à música erudita e ao desenvolvimento de seus integrantes. Assim, abre múltiplas oportunidades profissionais e leva a cultura da música erudita a milhares de brasileiros.

Considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach (1685-1750), João Carlos Martins (1940) atingiu um patamar raramente alcançado por outros músicos brasileiros.