Lance Livre

Educação e Segurança

As Secretarias de Educação e de Segurança Cidadã se uniram para apresentar as principais medidas adotadas pelo município quanto à segurança escolar.



Audiência pública

Os trabalhos foram evidenciados durante audiência pública na Câmara, a fim de reforçar a ação ostensiva e preventiva na rede municipal.



Principais medidas

Entre as principais medidas sobre o tema apontadas pelo secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, estão a melhoria nas unidades em dois aspectos: na infraestrutura, de maneira ostensiva, e no acompanhamento da vida e da trajetória das crianças, de maneira preventiva.



Desde 2019

Desde 2019, foram disponibilizados em todas as unidades municipais agentes de segurança escolar, sistema de alarme, botão de pânico e câmeras de monitoramento, totalizando mais de mil equipamentos conectados à Central de Segurança Integrada (CSI).



Fiscalização em unidades de saúde

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) realizou fiscalização surpresa em 454 unidades de saúde de 238 municípios paulistas.



Metade

Em quase metade dos locais auditados (46,87%), faltavam medicamentos. Foram encontrados problemas, principalmente, nos estoques de antibióticos; remédios para hipertensão arterial e para o tratamento de doenças mentais e diabetes. Em 6,56%, também havia produtos vencidos.



Situação preocupante

“A situação é preocupante porque isso, obviamente, afeta a saúde e pode até comprometer a vida das pessoas. Os responsáveis serão notificados e terão de apresentar explicações. A partir daí, cobraremos medidas para que isso seja resolvido”, afirmou o presidente do TCE-SP, Conselheiro Sidney Beraldo.