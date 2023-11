Lance Livre

PC do B

O diretório municipal do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) de Suzano realizou conferência partidária. O evento debateu o documento que norteia a 21ª conferência Estadual do PC do B no Estado de São Paulo e questões referentes ao município.



Apoio a Walmir Pinto

Foi declarado apoio do partido à pré-candidatura à Prefeitura de Suzano pela Federação Brasil da Esperança (FE – PT, PV e PCdoB), que apresenta o nome do atual vice-prefeito da cidade, Walmir Pinto.



Hélio Cavalcante

A conferência elegeu a nova direção do PCdoB em Suzano e reconduziu Hélio Cavalcante como presidente do partido.



Luta pela democracia

“O PCdoB tem papel fundamental na luta pela democracia e na defesa dos direitos do povo brasileiro, e com certeza sai deste processo mais forte e comprometido com os desafios para tornar Suzano uma cidade melhor” disse Tarcísio Boaventura, membro da direção estadual do partido que acompanhou a conferência.



Palestra sobre Manobra de Heimlich

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realiza nesta terça-feira (31), às 15 horas, palestra na Câmara de Suzano para o ensinamento da Manobra de Heimlich. A participação é totalmente gratuita e aberta para os interessados. A atividade é fruto de uma parceria da Casa de Leis com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.



O que é?

A manobra de Heimlich é uma técnica utilizada em casos de emergência por asfixia provocada por um pedaço de comida ou qualquer outro tipo de corpo estranho que fique preso nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar. Os profissionais farão uma simulação da manobra para que as pessoas que estejam presentes possam tirar todas as dúvidas. Será entregue um certificado de participação para o público presente.