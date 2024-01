Lance Livre

Empolgação

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), mostrou empolgação com os resultados do Aster, time da cidade que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior.



Classificação

A equipe está classificada para a próxima fase da competição com uma rodada de antecedência. O próximo jogo do Aster Itaquá é nesta quarta-feira (10) contra o Sport. “Agora é decisão da chave e precisamos dessa vitória para garantir a primeira posição no grupo”, lembrou o prefeito nas redes sociais.



Às 15 horas

O jogo será às 15 horas no Campo do Brasil (Rua Goiás, 181 - Morro Branco). O acesso ao jogo será livre, sem a necessidade de ingresso. Os portões serão abertos antecipadamente e a lotação será controlada pelo Corpo de Bombeiros. Após atingir a lotação, os portões se fecham.



Impacto do mínimo nos municípios

O reajuste do salário mínimo para R$ 1.412 causará impacto de R$ 4,33 bilhões nos cofres municipais, aponta levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM). As prefeituras empregam mais de 6 milhões de pessoas, sendo que 2,3 milhões recebem até um salário e meio, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 2021. As informações são do portal da CNM.



Novo valor

O novo valor deve ser pago a todos os trabalhadores dos setores público e privado, aposentados e pensionistas a partir de 1º de janeiro de 2024. A CNM aponta que o reajuste impacta, principalmente, os Municípios de pequeno porte.



Reajustes

Segundo a CNM, os reajustes do salário mínimo, entre 2013 e 2023, elevaram os gastos dos municípios em R$ 38,6 bilhões. Com os encargos trabalhistas, o impacto chega a quase R$ 54 bilhões. A nova política de valorização do salário mínimo considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos últimos 12 meses, encerrado em novembro do ano anterior, e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) consolidado de dois anos anteriores. O INPC foi de 3,85%, em novembro de 2023, somado ao crescimento do PIB de 2022 ajustado, de 3%. Assim, o mínimo de 2024 terá crescimento de 6,97%.