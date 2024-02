Lance Livre

Walmir Pinto

O vice-prefeito de Suzano e secretário de Cultura, Walmir Pinto, inaugurou escritório político da federação “Suzano da Esperança!”. O local escolhido é a Rua Eliziel Alves Costa, 272, Centro de Suzano.



Pré-candidato

Walmir é pré-candidato a prefeito pela federação que tem o PV, PT e PC do B.



Lideranças políticas

O evento de inauguração do escritório político reuniu lideranças de partidos de esquerda.



Ampliação na segurança

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), afirmou neste final de semana que a formação de 43 novos guardas civis municipais (GCMs) no sábado representa uma ampliação da segurança pública da cidade. Com eles, a GCM passa a ter um efetivo de 219 agentes, representando 56% de aumento desde 2017. No início da gestão, Suzano contava com apenas 141 profissionais.



Esforço da gestão

O chefe do Poder Executivo pontuou ainda o esforço da gestão para dar mais tranquilidade à população suzanense, não só com a formação dos novos GCM, mas com todas as ações adotadas desde 2017. “A corporação teve um crescimento bastante significativo, passou a ser melhor equipada e hoje consegue preservar a segurança dos nossos munícipes com efetividade. Nossa GCM melhorou com o passar dos anos. Passou a ser armada, compramos novos veículos, implantamos barreiras eletrônicas, inauguramos o CSI, entre tantas outras conquistas”, disse.



Coisa boa

O prefeito afirmou que “tem muita coisa boa para a segurança da cidade”. “O novo Batalhão da GCM vai ser entregue ainda neste ano. Teremos um ‘Caveirão’ blindado que vai reforçar o patrulhamento. É uma série de ações que tem tornado a nossa cidade mais segura”, finalizou Ashiuchi.