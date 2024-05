Lance Livre

Advogado eleitoralista lança cartilha

O advogado eleitoralista Afrânio Evaristo da Silva lançou a segunda edição da cartilha “O Que Pode e o que Não Pode na Pré-Campanha”, focada nas eleições municipais deste ano. O material voltado aos pré-candidatos e aos demais interessados na atualização da legislação vigente traz informações importantes sobre minirreformas e crimes eleitorais relacionados a fake news, além de abordar uma série de outros tópicos indispensáveis a quem deseja seguir na corrida eleitoral.

Auxílio

De acordo com o advogado, a elaboração da cartilha visa auxiliar os pré-candidatos com informações atualizadas sobre as mais recentes alterações na legislação eleitoral. Segundo o profissional, a pré-campanha é um período importante e requer atenção.



30 páginas

Com 30 páginas de conteúdo, o material aborda ainda a apresentação pessoal dos pré-candidatos e dos pré-candidatos com mandato eletivo, a arrecadação de recursos, as prévias partidárias e os perigos da fake news. A edição também traz um capítulo inédito acerca da utilização da Inteligência Artificial (IA).



Material impresso

O material impresso já está disponível aos pré-candidatos do Partido Liberal (PL) Suzano, sendo que os interessados também podem acessar a versão PDF gratuitamente por meio do link bit.ly/cartilha_eleicao2024.