‘Evento Regional do PL vai reunir Bolsonaro

Prefeitos filiados ao Partido Liberal das cidades do Alto Tietê devem participar do “Grande Evento Regional do PL - Baixada Santista e Vale do Ribeira”. O evento será no próximo domingo (14), às 15 horas, no Blue Med Convention Center. Estão confirmadas presenças do ex-presidente Jair Bolsonaro; Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil e presidente da Executiva Nacional do PL Mulher; e a deputada federal Rosana Valle, presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo.



Correligiários

O encontro também vai reunir correligionários do PL, vereadores, deputados estaduais e federais, além de pré-candidatos do partido nas eleições de 2024.



Federação ‘PSDB-Cidadania’

A direção estadual da Federação “PSDB-Cidadania” vem se reunindo e deliberando seus apoios nas eleições municipais.

Apoio a Pedro Ishi

A informação que chegou à coluna Lance-Livre é de que, em Suzano, a federação pode fechar questão para apoiar o pré-candidato a prefeito Pedro Ishi.



Grupo suprapartidário

Sendo assim, o grupo suprapartidário apoiado pelo atual prefeito Rodrigo Ashiuchi, que já é a maior coligação desta eleição, poderá contar com o reforço da Federação “PSDB-Cidadania”.



Podemos e Gerice Lione

Com a provável decisão da federação, cria-se um imbróglio político, uma vez que a pré-candidatura de Gerice Lione anunciou o apoio de PSDB e Cidadania.



Único partido

Se a federação confirmar Ishi, a pré-candidatura de Gerice ficará, até o momento, com um único partido. A conferir!