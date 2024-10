LANCE LIVRE 01-10-2024

Balanço de sabatinas na OAB

Ao longo da última semana, a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), junto com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e outras entidades de classe do município, promoveu uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Suzano.



Planos

Foram abordados planos dos candidatos para governar a cidade ao longo dos próximos quatro anos, exaltando o compromisso do grupo com a democracia.



Colegiado

O colegiado, que também contou com o Instituto de Mediação e Arbitragem do Alto Tietê (IMAT), a Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC/SP), o HUB Suzano e a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS), apresentou uma série de questionamentos temáticos aos candidatos, por meio de sorteio, abordando temas como Saúde, Educação, Segurança, Desenvolvimento Econômico e Mobilidade Urbana, em um processo marcado ainda pela assinatura de um termo de compromisso dos prefeituráveis com o avanço da cidade.



Candidatos

O primeiro entrevistado pelo colegiado foi Caian Zambotto (PSOL), candidato que abriu a série de sabatinas na noite de terça-feira (24/09). Na quarta-feira (25/09), foi a vez de Walmir Pinto (PV). Pedro Ishi (PL) encerrou o processo na noite de sexta-feira (27/09). Gerice Lione (Podemos) e Sérgio do Povo (Mobiliza) também foram procurados pelo colegiado para integrar a sabatina, contudo, não confirmaram participação.



Fabrício

O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, pontuou que enquanto entidades da sociedade civil, os grupos participantes buscaram abordar os interesses do povo suzanense que, no próximo dia 6 (domingo), elegerá o novo prefeito da cidade.