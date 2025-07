Lance Livre

Currículos turbinados

Ao menos dois políticos de Suzano decidiram turbinar os currículos como preparativo para as eleições de 2026. Estão acrescidos cursos de gestões e outras epecializações ligadas à política.





Cata-Treco

A operação Cata-Treco, promovida pela Secretaria Municipal de Governo, entrou em uma nova etapa, ampliando o atendimento na região sul de Suzano.





Primeira programação

Após a boa recepção da primeira programação na área, a ação agora contempla novos bairros e seguirá até a próxima terça-feira (08/07), oferecendo o recolhimento gratuito de materiais inservíveis para os moradores.



Serviço

O serviço ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 9 horas ao meio-dia. Nesta nova fase, os caminhões da operação irão circular por ruas dos Jardim Ikeda, Parque Samambaia, Jardim Planalto, Vila Fátima, Parque Buenos Aires, Caulim, centro comercial de Palmeiras, Jardim Itamaracá, Jardim Amazonas, Recreio Bela Vista, Parque Heroísmo, Jardim Brasil, Recanto São José, Vila São Pedro e Jardim do Lago.





Atividade

Durante a atividade, os moradores poderão descartar sofás, colchões, móveis velhos, eletrodomésticos quebrados, utensílios domésticos sem uso, isopor e óleo de cozinha armazenado em garrafa PET fechada. Já materiais como entulho, pneus e vidros não são aceitos pelo serviço. O objetivo do Cata-Treco é proporcionar uma alternativa prática e acessível para o descarte adequado desses materiais, contribuindo com a limpeza urbana, o cuidado com o meio ambiente e a prevenção de doenças.