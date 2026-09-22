LANCE LIVRE 22-009-2026

Mais um debate

Mais um debate com candidatos ao Senado foi realizado na manhã desta segunda-feira (21). O DS vem acompanhando as discussões entre os postulantes do Senado que estão sendo realizadas em várias emissoras.



UOL e Folha de S. Paulo

Desta vez, o debate foi produzido pelo UOL e o Jornal Folha de S. Paulo. Discussões sobre machismo e violência, embates na direita e concordância a respeito do impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) foram os principais destaques do debate entre candidatos ao Senado por São Paulo, conforme realtou a Folha.



Participantes

Participaram as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), o deputado estadual André do Prado (PP) e os deputados federais Guilherme Derrite (PP) e Ricardo Salles (Novo). Os cinco foram convidados por liderarem as pesquisas para o cargo.

Reta final

Faltando 13 dias para o primeiro turno das eleições, os prefeitos da região reforçam o trabalho de campanha para seus candidatos.



Resumo

O DS traz na página 8 de região, um pequeno roteiro do trabalho dos chefes dos Executivos no final de semana em busca de votos para seus candidatos.



Xadrez político

O xadrez político nas cidades da região deve se desenhar à medida em que a eleição de aproxima.



Cinco?

Há quem diga que o Alto Tietê possa fazer cinco candidatos. É aguardar o dia 4 para comprovar essa análise.



Vasto material

As campanhas nas ruas foi reforçada com um vasto material distribuído para que o eleitor não vá esquecer quem está na disputa.