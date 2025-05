LANCE LIVRE 28-05-2025

Primeira-dama participa de encontro regional sobre políticas públicas para mulheres

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, participou nesta terça-feira (27) da 2ª reunião da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres, promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), em Mogi das Cruzes.



Fortalecimento de ações

O encontro, realizado em ambiente colaborativo entre os municípios da região, teve como foco o fortalecimento de ações voltadas à proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade e à promoção do empreendedorismo feminino.



Equipe

Durante a reunião, os participantes receberam a equipe do Instituto Natura e do programa “Sebrae Delas”, que trouxeram importantes contribuições e experiências que vêm sendo desenvolvidas em diferentes partes do País. Um dos destaques foi a apresentação do “Programa Acolhe”, conduzida pela coordenadora de Causa de Enfrentamento às Violências contra Mulheres e Meninas do Instituto Natura, Ivanda Sobrinha.



Iniciativa

A iniciativa tem como objetivo oferecer orientação e acolhimento às vítimas de violência doméstica, fortalecendo a atuação das redes de apoio nos municípios consorciados. O programa propõe uma atuação integrada entre poder público, organizações sociais e serviços de atendimento às mulheres.