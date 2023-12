LANCE LIVRE 20-12-2023

Condemat elege novo presidente

O prefeito de Salesópolis, Vanderlon Oliveira Gomes (PL) será eleito nesta quarta-feira (20) o novo presidente do Consórcio de Desenvolvimento Regional do Alto Tietê (Condemat).





Ashiuchi será o vice

O vice-presidente da entidade será o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), três vezes presidente em anos anteriores.





A eleição

A eleição do Condemat acontece nesta quarta-feira (20), às 11 horas. Na ocasião serão eleitos os cinco membros da diretoria e o presidente do Conselho Fiscal.





Local

A eleição será no auditório do prédio sede do Condemat, Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes.



Incentivo ao esporte amador

Durante solenidade do Prêmio Atleta Mogiano, que na noite de segunda-feira (19/12) homenageou os principais destaques do esporte na cidade, o prefeito Caio Cunha assinou o decreto que regulamenta a Lei de Incentivo ao Desporto (Lide) de Mogi das Cruzes.



Lei Complementar

A Lei Complementar 10/2023 criou incentivo fiscal para contribuintes do IPTU e ISS que fizerem doações ou patrocínios para o desenvolvimento do esporte amador, por meio do Fundo Municipal do Esporte (FME).





Conquista

“Esta lei é uma conquista imensa, e fizemos este ato solene na 1ª Edição do Prêmio Atleta Mogiano Dirceu Pinto, que reconhece lendas mogianas da prática esportiva e atletas que, neste ano, foram destaque em suas modalidades. Importantes medidas de incentivo ao esporte, que temos a alegria de implementar em nossa cidade”, afirmou o prefeito.